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Общество

Телеканал «Апрель» может выйти в эфир. Горсуд отказал Военной прокуратуре в иске

Городской суд отказал Военной прокуратуре в удовлетворении жалобы на решение Октябрьского суда о праве выхода «Апреля ТВ» в телеэфир. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Отмечается, что, таким образом, «Апрель», который принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, снова получил право выхода в телеэфир.

Напомним, 15 декабря 2020 года судья Октябрьского районного суда Бишкека отказал Военной прокуратуре в удовлетворении иска в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсОО «Апрель ТВ».

Вещание телеканала было прервано вечером 7 августа 2019 года примерно через час после начала силовой спецоперации в селе Кой-Таш якобы из-за поломки оборудования на передающей вышке. Вместе с «Апрелем» были отключены еще около 10 телеканалов, вещавших с этого же передатчика.

Позже телеканал «Апрель» несколько раз пытался выйти в эфир, однако осуществить это так и не удалось из-за разного рода препятствий, в том числе со стороны Военной прокуратуры.

Отметим, телеканалом «Апрель» и одноименным фондом владеет Алмазбек Атамбаев. Директор телеканала — Дмитрий Ложников, фондом руководит Фарид Ниязов. Офис телеканала располагался в здании «Форума», также принадлежащем Алмазбеку Атамбаеву. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184654/
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