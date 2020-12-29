Телеканал «Апрель» получил право выйти в телеэфир. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что 15 декабря 2020 года судья Октябрьского районного суда Бишкека отказал Военной прокуратуре в удовлетворении иска.

Таким образом, телеканал «Апрель» официально получил право выхода в телеэфир.

Директор телеканала Дмитрий Ложников сообщил, что вопрос возобновления эфирного вещания будет зависеть от решения учредителей ОсОО «Апрель-ТВ».

В настоящее время оба учредителя ОсОО «Апрель-ТВ» — экс-президент КР Алмазбек Атамбаев и директор общественного фонда «Апрель» Фарид Ниязов находятся под стражей. Все остальные обвиняемые по делу о кой-ташских событиях были освобождены из следственных изоляторов и находятся под домашним арестом.

В телекомпании напомнили, что в ноябре прошлого года частный оператор телевещания ОсОО «Цифровые технологии» на общем собрании учредителей принял решение разрешить вещание «Апреля», несмотря на арест имущества телеканала. Однако Военная прокуратура сочла незаконным данное решение и обратилась в суд.

Вещание телеканала было прервано вечером 7 августа 2019 года примерно через час после начала силовой спецоперации в селе Кой-Таш якобы из-за поломки оборудования на передающей вышке. Вместе с «Апрелем» были отключены еще около 10 телеканалов, вещавших с этого же передатчика.

Позже телеканал «Апрель» несколько раз пытался выйти в эфир, однако осуществить это так и не удалось из-за разного рода препятствий, в том числе со стороны Военной прокуратуры.