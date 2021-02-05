Военная прокуратура обжаловала решение суда о праве выхода «Апреля» в телеэфир

Военная прокуратура обжаловала решение суда о праве выхода канала «Апрель» в телеэфир. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Заседание по гражданском процессу назначено на 25 февраля.

Читайте по теме Телеканал «Апрель» получил право выйти в телеэфир

Напомним, 15 декабря 2020 года судья Октябрьского районного суда Бишкека отказал Военной прокуратуре в удовлетворении иска в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсОО «Апрель ТВ».

Вещание телеканала было прервано вечером 7 августа 2019 года примерно через час после начала силовой спецоперации в селе Кой-Таш якобы из-за поломки оборудования на передающей вышке. Вместе с «Апрелем» были отключены еще около 10 телеканалов, вещавших с этого же передатчика.

Позже телеканал «Апрель» несколько раз пытался выйти в эфир, однако осуществить это так и не удалось из-за разного рода препятствий, в том числе со стороны Военной прокуратуры.