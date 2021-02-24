Суд обязал Минфин выплатить жертве пыток 50 тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека обязал Минфин выплатить 50 тысяч сомов жертве пыток Улану Назаралиеву. Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость».

По ее данным, суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны. Представители Улана Назаралиева ранее сумму причиненного физического и морального вреда оценили в три миллиона сомов.

Адвокат Сардорбек Абдухалилов, защищающий Назаралиева, сказал, что, с одной стороны, он удовлетворен тем, что суд исполнил обязательства Кыргызстана по международным договорам Комитета ООН по правам человека. С другой — нанесенный вред жертве пыток несоизмеримо выше той компенсации, которую назначил суд.

Напомним, что в 2012 году Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников учреждения. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.

Адвокаты намерены обжаловать решение Первомайского районного суда в вышестоящей инстанции.