МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу Улана Назаралиева.



Как сообщают представители НПО «Справедливость», представляющие интересы истца, жертвой пыток Улана Назаралиева признал Комитет ООН по правам человека. Теперь государство должно возместить вред в сумме 3 миллиона сомов. Ответчиками выступают — представители Министерства финансов и Министерства внутренних дел.

Минфин и МВД отказываются выплачивать компенсацию, заявляя, что Назаралиев сам себя избил.

В правоохранительном ведомстве отрицают факт избиения, хотя Генпрокуратура сообщает, что по делу были приняты строгие меры в отношении сотрудников милиции. Но не уточняют, какие именно.

Процесс назначен на 24 февраля. МВД должно предоставить сведения о наказанных милиционерах и какое наказание они понесли.

Напомним, что в 2012 году Улан Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников учреждения. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.