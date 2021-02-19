08:39
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу Улана Назаралиева.

Как сообщают представители НПО «Справедливость», представляющие интересы истца, жертвой пыток Улана Назаралиева признал Комитет ООН по правам человека. Теперь государство должно возместить вред в сумме 3 миллиона сомов. Ответчиками выступают — представители Министерства финансов и Министерства внутренних дел.

Минфин и МВД отказываются выплачивать компенсацию, заявляя, что Назаралиев сам себя избил.

В правоохранительном ведомстве отрицают факт избиения,  хотя Генпрокуратура сообщает, что по делу были приняты строгие меры в отношении сотрудников милиции. Но не уточняют, какие именно.  

Процесс назначен на 24 февраля. МВД должно предоставить сведения о наказанных милиционерах и какое наказание они понесли.

Напомним, что в 2012 году Улан Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников учреждения. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183967/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выплатил ущерб
В Бишкеке задержан вор, два года назад угнавший машину
Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Борцам с наркотиками представили нового руководителя Уланбека Султанова
Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева
Бишкекский горсуд оставил Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков раскритиковал работу своих служб
Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
В Кыргызстане выросла аварийность на дорогах
Популярные новости
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Глава ГСБЭП: Скоро мы&nbsp;раскроем крупные коррупционные схемы Глава ГСБЭП: Скоро мы раскроем крупные коррупционные схемы
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
19 февраля, пятница
08:32
Водитель Nissan врезался в две припаркованные машины и скрылся. Его задержали Водитель Nissan врезался в две припаркованные машины и ...
08:19
МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 февраля, четверг
23:48
Взрыв 39-этажного отеля Trump Plaza сняли на видео
23:07
За одну ночь блогер заработал $16 тысяч. Вел трансляцию своего сна на Twitch
22:43
В городе Ош отметили Международный день родного языка
22:13
Вкусная ярмарка. Студенты Агротехнического колледжа представят свою продукцию
21:45
Новый центр для снежных барсов хочет открыть в Кыргызстане Германия