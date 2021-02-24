Милиция продолжает штрафовать стихийных торговцев вокруг Ошского рынка

В Бишкеке штрафуют граждан, незаконно торгующих вокруг Ошского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, сотрудники милиции совместно с администрацией Ленинского района проводят разъяснительные и профилактические мероприятия в отношении граждан (стихийных торговцев) вокруг Ошского рынка.

В отношении шести продавцов составлены протоколы по статье 120 Кодекса о нарушениях. Каждого оштрафовали на 3 тысячи сомов.

Отметим, что торговцы с Ошского рынка неоднократно выходили на митинги с требованием дать им работать. Ранее бывший и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев призвал главу ГКНБ помочь ему в борьбе со стихийной торговлей на территории Ошского рынка.