13:54
USD 84.79
EUR 103.22
RUB 1.13
Общество

Безуспешная борьба со стихийной торговлей. Мэрия Бишкека просит помощи у ГКНБ

Мэрия Бишкека попросила у ГКНБ помощи в борьбе со стихийной торговлей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, несмотря на продолжительную борьбу со стихийной торговлей вокруг крупных торгово-рыночных комплексов, вопрос остается актуальным по сей день.

«Поступают жалобы от горожан на неких должностных лиц, которые, пользуясь своим служебным положением, якобы получают денежные средства за покровительство. Подобные факты происходят вокруг Ошского, Аламединского и Орто-Сайского рынков», — отметили в мэрии.

Чиновники предполагают, что различные политические группировки могут воспользоваться ситуацией и попытаться дестабилизировать обстановку в городе.

«В связи с этим исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев направил письмо в Государственный комитет национальной безопасности для проведения проверки», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181197/
просмотров: 1003
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшего начальника Южного отделения «Кыргыз темир жолу» выпустили из СИЗО
Мэрия возобновила программу строительства домов для муниципальных служащих
В Бишкеке построят дом для сирот. Садыр Жапаров обещал помочь с деньгами
Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск
Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов
Ликвидировать, создать, объединить. Какие изменения готовят в мэрии Бишкека
В Ошской области пресечен международный наркоканал
Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
26 января, вторник
13:43
«Мекенчил» и «Биримдик» — самые известные партии в Кыргызстане. Итоги опроса «Мекенчил» и «Биримдик» — самые известные партии в Кырг...
13:41
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином
13:38
В Бишкеке пока не решили, когда вернутся в школы все ученики
13:31
Депутаты предлагают разрешить в Кыргызстане казино. Но только для иностранцев
13:28
Садыр Жапаров возглавил рейтинг доверия, а кто в аутсайдерах (итоги опроса)