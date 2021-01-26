Безуспешная борьба со стихийной торговлей. Мэрия Бишкека просит помощи у ГКНБ

Мэрия Бишкека попросила у ГКНБ помощи в борьбе со стихийной торговлей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, несмотря на продолжительную борьбу со стихийной торговлей вокруг крупных торгово-рыночных комплексов, вопрос остается актуальным по сей день.

«Поступают жалобы от горожан на неких должностных лиц, которые, пользуясь своим служебным положением, якобы получают денежные средства за покровительство. Подобные факты происходят вокруг Ошского, Аламединского и Орто-Сайского рынков», — отметили в мэрии.

Чиновники предполагают, что различные политические группировки могут воспользоваться ситуацией и попытаться дестабилизировать обстановку в городе.

«В связи с этим исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев направил письмо в Государственный комитет национальной безопасности для проведения проверки», — добавили в пресс-службе.