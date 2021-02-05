Дайте нам работать! Торговцы с Ошского рынка вышли на митинг

Торговцы с Ошского рынка вышли на митинг к Дому правительства. Они требуют дать им возможность работать.

По словам участников акции протеста, мэрия Бишкека устраивает рейды на рынке, запрещая устанавливать стихийные точки продажи.

«Мы готовы работать открыто, покупать патенты. Но нас вынуждают платить по-черному. Дайте нам возможность продолжать торговлю! Мы не просим пособия или помощи, просто создайте условия», — отметила одна из участниц митинга.

Участники акции протеста также выступают против строительства муниципального рынка на месте их торговых точек. Они требуют, чтобы к ним вышел глава правительства или президент.

Ранее и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев призвал главу ГКНБ помочь ему в борьбе со стихийной торговлей на территории Ошского рынка.