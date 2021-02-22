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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Арестованный Райымбек Матраимов пожаловался на давление. Кто оказывает помощь

Представители Национального центра по предупреждению пыток посетили арестованного экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сообщил директор НЦПП Бакыт Рысбеков.

По его словам, сотрудники центра посетили всех заключенных, содержащихся в ИВС и СИЗО ГКНБ.

«Мы навестили экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, а также экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Последний пожаловался на повышение артериального давления. Ему оказывают медицинскую помощь врачи медслужбы СИЗО ГКНБ», — сказал Бакыт Рысбеков.

Напомним, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184274/
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