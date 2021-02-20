Исключение медвузов из черного списка Пакистана. К чему пришли стороны

В рамках рабочего визита в Пакистан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев встретился с президентом Медицинской комиссии Пакистана Аршадом Таки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в результате переговоров решен вопрос вокруг медицинских вузов Кыргызстана. Они включены в списки A, B и C Медицинской комиссии Пакистана.

«Граждане Пакистана, окончившие вузы из вышеуказанного списка, будут иметь беспрепятственный доступ к экзаменам Медицинской комиссии», — отметили в ведомстве.

Пояснения к спискам: A — международные, независимо аккредитованные учебные заведения;

B — учебные заведения, прошедшие независимую аккредитацию, но не прошедшие международную аккредитацию;

C — неаккредитованные и новые медицинские учебные заведения. Недавно открытые медицинские учебные заведения по требованию министра будут внесены в отдельный список.

Граждане Пакистана могут беспрепятственно подавать во все учебные заведения, указанные в вышеперечисленных списках.

«При этом вопросы, возникающие между двумя сторонами из-за различий в учебной программе, были решены комплексно в соответствии с требованиями Министерства образования и науки КР», — добавили в ведомстве.

Кроме того, во время визита Алмазбек Бейшеналиев встретился с председателем Комиссии по высшему образованию Тариком Банури. Стороны договорились о создании Кыргызско-пакистанского научного фонда. С министром федерального и профессионального образования Шафкатом Мехмудом договорились содействовать академической мобильности между университетами Кыргызстана и Пакистана.

Также планируется обмен опытом с пакистанской стороной по разработке государственных стандартов профессионального образования.

Напомним, что в конце октября стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список.