10:42
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество

Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию

Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Ситуацию обсудил министр образования Алмазбек Бейшеналиев с ректорами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, причина включения в том, что 90 процентов пакистанцев, выпускников вузов КР, не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете, и их дипломы не признаются в Исламской Республике Пакистан (ИРП).

«По мнению руководства Министерства образования, сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки как граждан КР, так и иностранных. Также отмечено, что абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию, в то время как заинтересованность в качественной подготовке иностранных студентов по медицинским направлениям должна быть в приоритете самих вузов», — отметили в ведомстве.

Министерство усилит лицензионный контроль за деятельностью вузов, в особенности по медицинским направлениям в связи с тем, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат Кыргызстана, и в частности на экспорт образования.

Кроме того, руководство ведомства призвало вузы ужесточить входные требования к пакистанским студентам, чтобы повысить общие показатели успеваемости.

Алмазбек Бейшеналиев также поручил ректорам решить проблемы иностранных студентов, приехавших из Пакистана, Индии и других стран, принять все меры, чтобы поднять качество предоставляемого образования и пройти международные аккредитации.

В случае невыполнения поставленных задач, в рамках закона будет пересмотрена лицензия вуза.

Ректоры вузов также предложили свои варианты решений. В частности предложить пакистанской стороне пересмотреть черный список, исключив вузы, которые в 2016 году Пакистанский медицинский совет рекомендовал для поступления граждан ИРП. Второй вариант — сгруппировать вузы в соответствии с требованиями и проработать постепенный ступенчатый вывод данных групп вузов из черного списка. Еще один выход — предложить пакистанской стороне создать новую независимую комиссию, которая в ближайшее время посетила бы КР с целью проведения оценки предоставляемых вузами услуг, и на основании результатов оценки пересмотреть перечень вузов, внесенных в черный список.

«Отдельно представителями вузов озвучена просьба в ходе предстоящей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ИРП поднять вопрос относительно посреднической деятельности так называемых «контрактеров», которые занимаются рекрутингом студентов на местах в Пакистане», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171199/
просмотров: 698
Версия для печати
Материалы по теме
Уголовного дела не будет. В милиции прокомментировали избиение студентов МУКа
Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Жапаров ответил на&nbsp;заявление главы Совбеза о&nbsp;том, что задержание Матраимова шоу Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
29 октября, четверг
10:35
Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека
10:28
Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
10:27
Битва за портфели докатилась до вузов. Коллектив встал на защиту ректора КНУ
10:10
В Кыргызстане еще три медика заразились коронавирусом
10:06
За сутки от коронавируса умер один человек