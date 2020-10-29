Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию

Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них. Ситуацию обсудил министр образования Алмазбек Бейшеналиев с ректорами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, причина включения в том, что 90 процентов пакистанцев, выпускников вузов КР, не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском медицинском совете, и их дипломы не признаются в Исламской Республике Пакистан (ИРП).

«По мнению руководства Министерства образования, сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки как граждан КР, так и иностранных. Также отмечено, что абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию, в то время как заинтересованность в качественной подготовке иностранных студентов по медицинским направлениям должна быть в приоритете самих вузов», — отметили в ведомстве.

Министерство усилит лицензионный контроль за деятельностью вузов, в особенности по медицинским направлениям в связи с тем, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат Кыргызстана, и в частности на экспорт образования.

Кроме того, руководство ведомства призвало вузы ужесточить входные требования к пакистанским студентам, чтобы повысить общие показатели успеваемости.

Алмазбек Бейшеналиев также поручил ректорам решить проблемы иностранных студентов, приехавших из Пакистана, Индии и других стран, принять все меры, чтобы поднять качество предоставляемого образования и пройти международные аккредитации.

В случае невыполнения поставленных задач, в рамках закона будет пересмотрена лицензия вуза.

Ректоры вузов также предложили свои варианты решений. В частности предложить пакистанской стороне пересмотреть черный список, исключив вузы, которые в 2016 году Пакистанский медицинский совет рекомендовал для поступления граждан ИРП. Второй вариант — сгруппировать вузы в соответствии с требованиями и проработать постепенный ступенчатый вывод данных групп вузов из черного списка. Еще один выход — предложить пакистанской стороне создать новую независимую комиссию, которая в ближайшее время посетила бы КР с целью проведения оценки предоставляемых вузами услуг, и на основании результатов оценки пересмотреть перечень вузов, внесенных в черный список.

«Отдельно представителями вузов озвучена просьба в ходе предстоящей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ИРП поднять вопрос относительно посреднической деятельности так называемых «контрактеров», которые занимаются рекрутингом студентов на местах в Пакистане», — добавили в ведомстве.