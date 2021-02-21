Больше половины читателей 24.kg назвали события 5-6 октября переворотом

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту» и выдвинули требования президенту Садыру Жапарову. Они хотят, чтобы им присвоили звание «Герой октябрьской революции», а октябрьским событиям, приведшим к смене власти в Кыргызстане, придали статус революции.

24.kg провело опрос среди читателей, чтобы выяснить, как граждане называют то, что произошло в октябре.

Как показали его итоги, из 4 тысяч 393 принявших участие большинство — 59 процентов (2 тысячи 596 человек) называют те события переворотом. 1 тысяча 87, или 24 процента, считают, что 5-6 октября в стране случился бардак. 484, или 11 процентов, полагают — это были беспорядки. И лишь 5 процентов респондентов (226 человек) оценили события 5-6 октября как революцию.