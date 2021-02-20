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Общество

Более 200 жалоб на электронную запись в школу поступило к правозащитникам

За несколько дней в ОФ «Лига защитников прав ребенка» поступило более 200 заявлений от родителей, которые не смогли зарегистрировать своих детей в школу, несмотря на то, что они прописаны или фактически проживают по микроучастку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель фонда Назгуль Турдубекова.

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По ее словам, директора школ не принимают родителей, ссылаясь на электронную базу данных.

«Для решения проблемы нужно создать комиссии в каждом районном отделе образования Бишкека, чтобы они принимали всех родителей, проживающих по микроучастку школы, и оформляли их, несмотря на то, что те не попали в электронную базу данных», — считает Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что в 2021 году электронная запись в школу стала работать хуже, чем в 2020-м. «Очень много сбоев. Наплыв заявлений идет, а решений нет. Сама идея хорошая (борьба с коррупцией), но нет эффективного технического сопровождения. Систему необходимо разделить и передать территориальным органам образования. Каждый регион должен сам нести ответственность за тех детей, которые не могут зарегистрироваться в школу», — добавила Назгуль Турдубекова.

С 16 февраля в Кыргызстане запустили традиционную акцию «Примите моего ребенка в школу». Она продлится до 15 октября 2021 года. За помощью можно обратиться по номерам 0709845775, 0556409082.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184138/
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