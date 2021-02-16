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Общество

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу»

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу». Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, акция продлится до 15 октября. «Ее цель — оказать правовую помощь детям и их родителям при поступлении в школу. Также предоставляется юридическая консультация и помощь со стороны правозащитников», — отметила она.

Назгуль Турдубекова отметила, что родители могут обратиться за помощью, если при приеме в школу сталкиваются с ограничением их прав на доступ к образованию: администрация требует внести вступительный взнос, возникают проблемы из-за разницы фактического места проживания и регистрации, трудности при заполнении электронной регистрации детей в школу, требуют справку о прохождении курсов подготовки к школе и другие.

«Мы отслеживаем каждый случай. Каждого ребенка будем сопровождать до тех пор, пока его не зачислят в школу. Не проходите мимо, если видите, что родители из малообеспеченных семей не могут своих детей устроить в школу», — отметила она.

С вопросами и за помощью можно обратиться по номерам: 0709845775, 0556409082 или получить онлайн-консультацию на сайте myktybaldar.kg или через мессенжер ОФ «Лига защитников прав ребенка».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183647/
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