Носки и пена для бритья в прошлом. Что подарить мужчине на 23 февраля

День защитника Отечества давно перестал быть просто профессиональным праздником военнослужащих. Для многих 23 февраля — повод поздравить мужчин, отметить их заслуги и порадовать подарком.

«Что дарить?» — этот вопрос, пожалуй, сегодня задают себе большинство кыргызстанок.

Раньше было принято дарить мужчинам открытки, букеты из гвоздик и праздничные концерты, то сейчас символичность презентов утратилась.

Традиционно на 23 февраля дарят носки, нижнее белье и пену для бритья. Но современные мужчины неохотно принимают такие подарки. Справедливости ради отметим, что уходовая косметика не считается хорошим подарком, потому что учесть предпочтения, потребность, чувствительность кожи и наличие аллергий не всегда получается.

Редакция 24.kg выяснила, какие подарки не оставят равнодушным любого мужчину, и составила свой топ-7 презентов на 23 февраля.

1 Гаджеты Смартфоны, планшеты, ноутбуки, а также наушники, фитнес-браслет или смарт-часы — подарки. которые сейчас актуальны как никогда. В век цифровых технологий каждый будет рад получить в подарок новый аппарат или устройство. Но такой презент не каждому по карману. В среднем стоимость хорошего смартфона — от 10 тысяч сомов. Фитнес-браслет или смарт-часы можно купить за 2-3 тысячи сомов.

2 Бутылки и шейкеры Полезный подарок для активных людей. Их удобно брать с собой на пикник, в поход или спортзал. Они изготовлены из прочного материала и выглядят очень стильно. Бывают разного размера и форм. Альтернативой может также служить термос или термокружка.

3 Сертификаты В последнее время все большей популярностью пользуются сертификаты на различные виды услуг. Например, если ваш мужчина любит почитать, его можно обрадовать сертификатом на покупку книг. Если он активно занимается спортом, то абонемент в зал, следит за своей прической — подарочную карту в барбершоп и так далее. Не менее полезным и приятным может оказаться подарочный сертификат на посещение бани или спа-салона. Современный мужчина не пренебрегает подобными услугами.

4 Впечатления Подарок не обязательно должен быть материальным. В жизни мужчин, которые заняты бизнесом, учебой и ежедневными рабочими заботами, не хватает острых ощущений. Некоторые желают получить на праздник возможность полетать на параплане, воздушном шаре, пройти квест. Не забывайте при выборе экстремальных развлечений учитывать возраст и состояние здоровья мужчины.

5 Талоны на бензин Если ваш мужчина автолюбитель, то набор талонов на топливо его точно не оставит равнодушным. На любой заправке страны вы без проблем можете приобрести купоны на различные марки бензина.

6 Набор инструментов Еще один полезный подарок, который всегда может пригодиться в доме, — набор инструментов. Как часто под рукой не оказывается необходимого инструмента, когда нужно что-то подкрутить, починить или забить гвоздь.