В Бишкеке открылась выставка «Три мастера, три взгляда»

В Кыргызском национальном музее имени Гапара Айтиева открылась выставка «Три мастера, три взгляда». Об этом сообщили в музее.

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет.

Альбек Мухутдинов — один из первых национальных скульпторов, получивших начальные уроки рисунка и лепки в мастерской Ольги Мануйловой. Его преподавателями были известные мастера Дмитрий Шварц и Генрих Манизер.

Многие планы и замыслы скульптора остались не реализованы, но талантливый скульптор сумел привить своим многочисленным ученикам чувство высокого стиля. В экспозиции представлено 13 лучших работ скульптора.

Сабитжан Бакашев как самобытный художник, сочетающий поиски художественной выразительности и пространственного взаимодействия живописи и архитектуры, проявился уже в 1960-е годы. «Как живописец-станковист обладает декоративным видением живописной формы, создавая «праздничные», с обостренным чувством пластичности картины», — отметили в музее.

На выставке представлены жанровые картины Мурата Бекджанова, а также плакаты, книжная иллюстрация и портреты.

Экспозицию можно будет посетить до 15 марта.