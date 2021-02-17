Члены «Народного парламента» оправданы Верховным судом

Члены «Народного парламента» Толубай Колубаев, Бекболот Талгарбеков и Марат Султанов оправданы Верховным судом. Об этом 24.kg сообщили их адвокаты.

По их словам, с осужденных сняли обвинения по статьям 27–295 «Приготовление к насильственному захвату власти» и 27–341 «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» УК КР.

Отметим, Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева ранее приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам. В 2019 году они были освобождены условно-досрочно.