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Общество

Бишкекский горсуд огласил приговор членам «Народного парламента»

В Бишкекском городском суде вынесли приговор членам «Народного парламента» Бекболоту Талгарбекову, Марату Султанову, Толубаю Колубаеву, Тойгонбеку Калматову и Александру Гусеву.

Суд счел вину подсудимых полностью доказанной во время следствия и судебного разбирательства.

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно). Таким образом, Бишкекский горсуд поддержал решение первой инстанции — Первомайского районного суда.

Напомним, в мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Их обвинили по статьям 27–295 «Приготовление к насильственному захвату власти» и 27–341 «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» УК КР.
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