Мальчик из села Балбай встретился с президентом онлайн и получил подарки

Мальчик из села Балбай Иссык-Кульской области Бекболот Турдушев встретился с президентом Садыром Жапаровым онлайн и получил подарки. Об этом рассказал блогер Азирет Осмонов.

«Сегодня мы собирались встретиться с президентом в его доме в неформальной обстановке. Однако встреча не состоялась. Причиной тому стала его обсервация. Но Бекболот поговорил с главой государства по видеосвязи. Садыр Нургожоевич рассказал, что примет его после возвращения из Москвы. И передал Бекболоту Коран, ноутбук и деньги», — сообщил блогер.

альчик из села Балбай Тюпского района Иссык-Кульской области Бекболот Турдушев записал видеообращение президенту. Он попросил главу государства построить школу в его селе.

Напомним, м

«Я мальчик из Балбая. Ассалам алейкум, Садыр Жапаров, как вы? Вот вы стали президентом, а не построить ли вам в нашем селе двухэтажную школу? Наша школа заплесневела, и из-за этого нам пришлось перейти на онлайн-обучение. Как так можно? Давайте постройте школу, и народ начнет любить вас», — говорил ребенок.