Серые схемы Райымбека Матраимова. Суд оштрафовал еще одного бывшего таможенника

Бывший начальник Северо-Восточной таможни Абдыбахаб Боронбаев признан виновным в коррупции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Абдыбахаб Боронбаев приговорен к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов. Ранее он, как и другой фигурант дела Нурлан Ражабалиев, пошел на сделку со следствием.

Напомним, ГКНБ расследовал уголовные дела в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Оба таможенника подтвердили существование серой схемы Райымбека Матраимова. По версии следствия, они занижали стоимость товара, чтобы импортеры платили меньше таможенных платежей. Оба фигуранта возместили ущерб государству. Нурлана Ражабалиева признали виновным по статье «Коррупция» УК КР и оштрафовали на 260 тысяч сомов.