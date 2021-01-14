Серые схемы Райымбека Матраимова. Еще два сотрудника таможни возместили ущерб

Генеральная прокуратура направила в суд два уголовных дела, касающихся серых схем экс-замглавы ведомства Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ГКНБ расследовал уголовные дела в отношении начальников юго-западной и северо-восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева.

«Оба сотрудника таможни обвиняются по статье «Коррупция». Они одними из первых подтвердили существование серой схемы Райымбека Матраимова. Нурлан Ражабалиев и Абдыбахаб Боронбаев занижали стоимость товара, чтобы импортеры платили меньше таможенных платежей. Оба подписали соглашение о сотрудничестве и находятся под домашним арестом. Один из них выплатил ущерб государству в 6 миллионов сомов, второй — 8 миллионов сомов», — сообщили редакции.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов — одну часть деньгами, другую — недвижимостью.