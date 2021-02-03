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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Серые схемы Райымбека Матраимова. Одного из таможенников суд оштрафовал

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника Юго-Западной таможни Нурлана Ражабалиева и признал его виновным по статье «Коррупция» УК КР. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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«Суд вынес приговор, по которому обвиняемого оштрафовали на 260 тысяч сомов. Ранее Нурлан Ражабалиев признал вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием», — сообщили редакции.

Напомним, ГКНБ расследовал уголовные дела в отношении начальников Юго-Западной и Северо-Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева. Оба таможенника подтвердили существование серой схемы Райымбека Матраимова. По версии следствия, они занижали стоимость товара, чтобы импортеры платили меньше таможенных платежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182077/
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