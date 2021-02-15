Около ста детей с пневмонией находятся на лечении в стационаре

На лечении в Национальном центре охраны материнства и детства остается три ребенка с Кавасаки-подобным синдромом. Их состояние удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОМиД Камчибек Узакбаев.
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По его словам, утром многих выписали после улучшения состояния. Наблюдение за ними врачи продолжат дистанционно.
«При этом очень много пациентов с внебольничной пневмонией. На сегодня в нашем центре около ста таких детей. Решаем с Минздравом вопрос открытия дополнительного отделения для больных с пневмонией», — сказал Камчибек Узакбаев.
В Кыргызстане в последнее время, по официальной статистике, идет снижение заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.