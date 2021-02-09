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Общество
Сюжет: COVID-19

У 15 детей в Кыргызстане подтвердили синдром Кавасаки

У 15 детей в Кыргызстане подтвердили Кавасаки-подобный синдром. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра охраны материнства и детства Камчибек Узакбаев.

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По его словам, еще у 13 несовершеннолетних проводится диагностика.

«Но, скорее всего, у них диагноз не подтвердится. Состояние заболевших стабильно тяжелое. Были и очень тяжелые, но на сегодня их состояние улучшилось. Возраст пациентов — от 2 до 16 лет. Их к нам отправляют из всех регионов республики», — сказал Камчибек Узакбаев.

«Кавасаки-подобный синдром возникает после перенесенного коронавируса или какого-то тяжелого воспалительного заболевания, зачастую после сепсиса. Очень много проявлений, в первую очередь происходят поражения сердечно-сосудистой системы, кожной системы, появляются головные боли и другие мультипроявления, много симптомов», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182810/
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