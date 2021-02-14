В Кыргызстане за сутки выявили еще 34 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 19 случаев, Чуйской области — 2, Ошской — 2, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 5. В Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областях и Оше нет новых заболевших.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 475 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.