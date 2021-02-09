В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова снова превратился в свалку

В Бишкеке парк имени Кычана Джакыпова вновь превратился в свалку. Об этом 24.kg сообщил читатель. Территория буквально завалена мусором.

«Был сегодня по делам рядом с парком. Когда зашел на территорию, показалось, что попал на городскую свалку. Везде пакеты, пустые бутылки, грязь и мусор. Видно, что за парком давно никто не следит. К тому же заметил, что появилось много высохших деревьев и следы от поджогов на траве. Видимо, осенью горел. Разрушена часть забора. Арка над входом стала убогой и пугающей. Не детский парк, а парк ужасов какой-то. Неужели руководство мэрии не видит, что здесь происходит», — возмутился он.

Отметим, что в прошлом году санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека дважды штрафовала Министерство культуры, информации и туризма за грязь в парке имени Кычана Джакыпова, на балансе которого он находится. Первый раз министерство наказали рублем в конце августа 2020-го. После чего его сотрудники провели там субботник. Второй раз штраф был наложен в сентябре прошлого года.

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