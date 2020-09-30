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Общество

Мэрия Бишкека вновь оштрафовала Минкультуры за грязь в парке Кычана Джакыпова

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека вновь оштрафовала Министерство культуры, информации и туризма за грязь в парке имени Кычана Джакыпова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в мэрию поступают многочисленные жалобы горожан, что в парке грязно и за ним не ухаживают.

«Санпатруль сразу выехал на место и вновь выявил беспорядок на территории парковой зоны, составил предписание в отношении министерства, на чьем балансе находится зеленая зона, для устранения нарушения. Но в парке так и не навели порядок. Составлен протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях в отношении ведомства за неисполнение предписания», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, что, согласно правилам благоустройства столицы, все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.

В конце августа Министерство культуры уже штрафовали за грязь в парке. После сотрудники ведомства провели там субботник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166867/
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