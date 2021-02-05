Уродство Бишкека не в клубе PROMZONA, или Почему мэру чаще надо ходить пешком

Вчера в Бишкеке администрация клуба PROMZONA была вынуждена демонтировать скульптурную композицию из двух фигур, сидящих на скамейке у входа в заведение. В мэрии посчитали незаконным арт-объект, ставший символом клуба. Демонтаж вызвал широкий общественный резонанс, хотя мэрия дала пояснения: получено предписание прокуратуры Октябрьского района об устранении нарушений в 10-дневный срок. Управление землепользования и строительства (УЗС) уведомило компанию об устранении незаконных объектов, установленных без разрешительных документов.

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Чиновники заверили, что демонтаж производится в рамках закона. По их информации, администрация клуба самовольно расширила территорию вокруг заведения и не платила аренду за парковку.

Позже и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что поддерживает идею о возврате демонтированных скульптур и уже дал поручение по этому вопросу вице-мэру Азамату Сагындык уулу.

Снос символических для неизбалованного культурными мероприятиями города конструкций и скульптурного ансамбля PROMZONA вызвал широкий общественный резонанс. Отметим, что клуб расположен в восточной части столицы, там нет ни транспортного потока, ни людского. Гораздо больше проблем испытывают жители других районов, но мэрия каждый раз призывает к терпению, обещая навести порядок.

Журналист 24.kg решил посмотреть, какие проблемы с инфраструктурой есть на центральных улицах города.

PROMZONA нельзя, другим можно

Ни для кого не секрет, что многие предприниматели в обход закона возводят на муниципальных землях конструкции, павильоны, комки, которые в той или иной степени мешают простым гражданам и наносят столице большой эстетический урон. Часто владельцы точек общепита и магазинов заключают с городскими властями договор аренды и обязаны облагораживать прилегающую территорию. Но подавляющее большинство не делают этого. В итоге Бишкек выглядит как большой хаотичный рынок.

Например, горожан интересует, почему Балбак Тулобаев не замечает, как владельцы ресторана «Император 2» на улице Жукеева-Пудовкина нарушают их права. Входной комплекс расположился прямо на тротуаре, ширина пешеходной дороги стала меньше метра, впритык к арыку.

Экс-советник мэра столицы Гуля Алмамбетова призывает прокуратуру Октябрьского района обратить внимание на нарушения этого ресторана.

Фото скриншот из Faceook. Публикация Гули Алмамбетовой

«Октябрьская прокуратура, хватит ли у вас смелости убрать входную группу ресторана «Император», укравшего у горожан тротуар на оживленном участке? Это длится много лет. Жители Октябрьского района, давайте покажем этим бессовестным, где действительно нарушаются права горожан. Будьте смелее, хватит молчать!» — написала на своей странице в Facebook Гуля Алмамбетова.

Она, конечно, права. Только остается непонятным, почему этот призыв звучит только сейчас, а не в бытность Гули Алмамбетовой советником главы города.

Не видят, не замечают, не исправляют

Невозможно не заметить, как на центральных улицах Бишкека выглядят тротуары, прилегающие к отдельным коммерческим объектам — покрошенная брусчатка, дефекты и ямы сплошь и рядом. Так выглядит дорога для пешеходов на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева.

Тротуар возле одного из банков уже давно разбитый, а мраморная плитка на лестничных конструкциях постепенно отваливается. Арычная система здесь по весне наверняка будет причиной потопа. Но городским чиновникам такие проблемы не кажутся проблемами.

Возле торгового центра Vefa вид прилегающей территории тоже испортился после асфальтирования тротуара. Дорогу расширили, а лестничную систему словно обрубили. Так она и осталась — с торчащей арматурой, уродующей улицу.

Фото 24.kg. Тротуар возле торгового центра Vefa

Что говорить, когда возле самой мэрии пешеходная зона на улице Киевской выглядит ужасно — разбитый асфальт, глубокие ямы, страшные арычные системы, по которым бегают крысы. В некоторых местах, по всей видимости, растаскали брусчатку, а возможно, там ее и не было вообще. Бордюры сломаны и разбросаны на газонах.

Подобную картину можно заметить на многих центральных перекрестках, не говоря уже об отдаленных районах Бишкека. Даже возле отдельных школ тротуары выглядят как после бомбежки.

Еще на что следует обратить внимание муниципалитету — это аллея с бюстами известных политиков Кыргызстана возле здания Министерства культуры. Гранитная плитка на постаментах откалывается, появилось много трещин, памятники не ухожены, клумбы затоптаны. Однако озабоченности городских властей здесь не заметно.

Снег растаял и обнажил еще одну большую проблему столицы. Грязь и мусор повсеместно. Территория у железнодорожного вокзала, к примеру, скоро превратится в одну большую свалку. Дворники «Тазалыка» бывают здесь редко. В Дубовом парке они метут только пешеходные дорожки — в зеленой зоне кучи пакетов, бутылок, остатков еды. Если свернуть с центральной площади Ала-Тоо, которую «Тазалык» вылизывает в день несколько раз, можно увидеть удручающую картину. На любой из прилегающих улиц — мусор.

Мусор — это вообще общегородская беда. Очевидно, что ни мэр, ни его подчиненные не справляются. С наступлением весны этих отходов будет еще больше.

Как решать проблемы?

Представитель гражданской инициативы Peshcom Рада Валентина кызы говорит, что до недавнего времени мэрия вообще не занималась благоустройством тротуаров. Их должны были делать предприниматели возле своих коммерческих точек, поэтому они в столице везде разные — разная плитка и качество укладки.

Фото из интернета. Рада Валентина кызы

При этом ежегодно тратятся огромные суммы на ремонт и расширение автомобильных дорог, вырубаются для этого деревья, которые нужны пешеходам. Рада Валентина кызы

«Очевидно, что муниципальные органы не давали предпринимателям никаких рекомендаций и не принимали эти тротуары, в результате несоблюдение норм, барьерность, лужи. Там, где коммерческих точек нет, лежат тротуары еще советского времени. Все так плачевно, потому что люди, принимающие решения, не ходят пешком, они передвигаются на машинах. По этой же причине у нас отвратительная инфраструктура для общественного транспорта, нет нормальных велодорожек, общественных пространств.

Эксперт отмечает, что все должно быть наоборот. На первом месте при планировании развития города стоит думать о пешеходах, затем о велосипедистах, общественном транспорте, автомобилистах.

«Из-за неправильной городской политики люди вынуждены покупать автомобили, уже сегодня количество зарегистрированных в Бишкеке машин в десять раз больше, чем позволяет наша инфраструктура. В апреле будут выборы в городской кенеш, это шанс для горожан проголосовать за тех депутатов, которые будут ставить в приоритет интересы простых людей, а не интересы властьпредержащих», — заключила Рада Валентина.

Громкие обещания каждого заступающего на должность городского чиновника так и остаются на словах. Вместо утопических идей вроде монорельса или возведения самого высокого здания, элементарно навести порядок не получается.