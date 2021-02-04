Ослепший солдат не получил страховку, так как не прошел медосвидетельствование

Юристы правозащитного центра «Кылым шамы» объяснили 24.kg, почему ослепший на один глаз в результате избиения солдат ГПС Кубанычбек Молдалиев не получил страховку.

По их словам, это ошибка командиров части, где служил Молдалиев.

«Когда его избили, он сразу не сказал, что получил травмы из-за побоев, а сказал, что упал. Поэтому старшие офицеры не отправили его за получением справки, что в момент инцидента он не находился под воздействием алкоголя. Спустя месяц, когда наш подзащитный уже попал в больницу и ослеп, тоже такое освидетельствование не было проведено. Хотя тогда он заявлял, что его покалечили. Но командный состав оставил без внимания эти жалобы. А сейчас уже поздно. Даже если Кубанычбека Молдалиева признают инвалидом, то он страховку от ГПС не получит, так как нет документа, что он был трезв, когда его били», — пояснили адвокаты.

Они добавили, что Кубанычбек Молдалиев, и это доказано, получил увечья в результате систематических избиений. По приговору Таласского горсуда младший сержант признан виновным, ему дали три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции. Сейчас дело упирается в сумму. То есть если бы Молдалиеву присвоили инвалидность, он мог бы рассчитывать на выплату в общей сложности 350 тысяч сомов.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.