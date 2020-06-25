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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника признан виновным

В Таласе завершился суд по делу об избиении солдата ГПС КР Кубанычбека Молдалиева. 

В результате ударов прикладом автомата по голове военнослужащий Молдалиев ослеп на один глаз. Сторона потерпевшего требовала осудить младшего сержанта, который подозревался в издевательствах над рядовым, и выплатить компенсацию в размере миллиона сомов. 

Суд приговорил обвиняемого к трем годам условно. Вопрос о компенсации должна решить Госпогранслужба. 

В Военной прокуратуре с вердиктом не согласны и заявляют, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157283/
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