Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника признан виновным

В Таласе завершился суд по делу об избиении солдата ГПС КР Кубанычбека Молдалиева.

В результате ударов прикладом автомата по голове военнослужащий Молдалиев ослеп на один глаз. Сторона потерпевшего требовала осудить младшего сержанта, который подозревался в издевательствах над рядовым, и выплатить компенсацию в размере миллиона сомов.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам условно. Вопрос о компенсации должна решить Госпогранслужба.

В Военной прокуратуре с вердиктом не согласны и заявляют, что потерпевший не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.