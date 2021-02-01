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Общество
Сюжет: ЧП в армии

ГПС отказалась выплатить страховку ослепшему на один глаз солдату

Государственная пограничная служба отказалась выплатить страховку ослепшему на один глаз в результате избиения солдату Кубанычбеку Молдалиеву. Об этом 24.kg рассказали юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

По их словам, ГПС прислала ответ на запрос, но без письменного пояснения. В устном порядке Молдалиева и его адвокатов уведомили, что он не может рассчитывать на страховую выплату в сумме 140 тысяч сомов, поскольку члены медицинской экспертной комиссии по Бишкеку не признали его инвалидом.

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«Мы будем опротестовывать это решение в суде. Поскольку Молдалиев, и это доказано, получил увечья в результате систематических избиений. По приговору Таласского горсуда младший сержант признан виновным, ему дали три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции. Сейчас дело упирается в сумму. То есть если бы Молдалиеву присвоили инвалидность, он мог бы рассчитывать на выплату в общей сложности 350 тысяч сомов. Поэтому мы будем обращаться в Республиканскую медкомиссию. На лечение семья обвиняемого выделила только 100 тысяч сомов. Эти деньги давно закончились. Если Кубанычбек Молдалиев будет признан инвалидом, то он откажется от претензий в адрес ГПС и осужденного», — пояснили юристы.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181782/
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