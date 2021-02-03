12:16
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Общество

Центр по предупреждению пыток объединяют с омбудсменом. Активисты против

Правозащитники призывают отказаться от инициативы объединить Национальный центр по предупреждению пыток с институтом омбудсмена. Они считают, что это приведет к ухудшению ситуации с пытками.

По данным активистов, с этой идеей выступил Минфин. Такое объединение, по их мнению, приведет к отмене законов «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», «О присоединении Кыргызской Республики к факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившему в силу 22 июня 2006 года», «О Национальном центре Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Это будет свидетельствовать об отказе соблюдения Кыргызстаном международных стандартов прав и свобод человека.

«Министерство финансов обосновывает тем, что за счет слияния институтов будет сокращение бюджета и экономия. Но мы считаем, что существенной экономии бюджета не будет. Штат с учетом всех региональных представителей центра составляет 26 человек. Ежегодный бюджет НЦПП составляет меньше 12 миллионов сомов и при слиянии с институтом омбудсмена сокращения трат бюджетных средств просто не будет», — отмечают активисты.

Они опасаются, что отказ от соблюдения требований международных договоров повлечет за собой формирование устойчивого негативного имиджа и создаст преграду к стремлениям международных организаций в инвестирование в правоохранительную сферу Кыргызстана.

Эксперты просят президента Садыра Жапарова обратить на это внимание, а также рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании НЦПП в качестве независимого органа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182132/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток навестили Сегизбаева и Абылгазиева
Новая структура правительства: как она выглядит и из каких ведомств состоит
Новая структура правительства: под каким министерством будет работать таможня
Новая структура правительства: государственные службы и агентства упраздняются
Новая структура правительства: два новых министерства и куда уйдет ГРС
Садыр Жапаров выступает за ликвидацию всех дублирующих госорганов
Адвокаты вдовы Азимжана Аскарова будут добиваться справедливости в Комитете ООН
В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены
В нарынской школе учителям, попавшим под сокращение, не выплатили компенсации
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на&nbsp;скромные посиделки Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
12:15
Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос о назначениях Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос...
12:12
В Джалал-Абаде парень просил милостыню, переодевшись в женщину. Его задержали
12:09
Как инвесторы потеряли $800 тысяч, вложив в здание Садыра Жапарова и его друзей
12:03
Отец изнасиловал родную дочь. Подозреваемого задержали
12:01
Вакцинация населения от коронавируса в Кыргызстане пройдет в три этапа