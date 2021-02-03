Центр по предупреждению пыток объединяют с омбудсменом. Активисты против

Правозащитники призывают отказаться от инициативы объединить Национальный центр по предупреждению пыток с институтом омбудсмена. Они считают, что это приведет к ухудшению ситуации с пытками.

По данным активистов, с этой идеей выступил Минфин. Такое объединение, по их мнению, приведет к отмене законов «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», «О присоединении Кыргызской Республики к факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившему в силу 22 июня 2006 года», «О Национальном центре Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Это будет свидетельствовать об отказе соблюдения Кыргызстаном международных стандартов прав и свобод человека.

«Министерство финансов обосновывает тем, что за счет слияния институтов будет сокращение бюджета и экономия. Но мы считаем, что существенной экономии бюджета не будет. Штат с учетом всех региональных представителей центра составляет 26 человек. Ежегодный бюджет НЦПП составляет меньше 12 миллионов сомов и при слиянии с институтом омбудсмена сокращения трат бюджетных средств просто не будет», — отмечают активисты.

Они опасаются, что отказ от соблюдения требований международных договоров повлечет за собой формирование устойчивого негативного имиджа и создаст преграду к стремлениям международных организаций в инвестирование в правоохранительную сферу Кыргызстана.

Эксперты просят президента Садыра Жапарова обратить на это внимание, а также рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании НЦПП в качестве независимого органа.