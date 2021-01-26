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Общество
Сюжет: COVID-19

Состав межведкомиссии по COVID-19 менялся девять раз

Состав межведкомиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19 менялся девять раз. Об этом 24.kg сообщила общественный советник вице-премьер-министра по вопросам здравоохранения Эльвира Омуралиева.

По ее словам, вначале в ней были только силовики и три доктора.

«Потом включили финансиста, докторов наук, профессоров, кандидатов наук. Родственников погибших тоже внесли в список, потому что их голос никто не слышал. Были в составе и представители департамента госзакупок, Фонда обязательного медицинского страхования, которые с самого начала ни на одно заседание не пришли, а сейчас говорят, что их не приглашали. Никто никого за руку не приводил. Каждый работал над своим вопросом», — сказала Эльвира Омуралиева.

Накануне главный пульмонолог Минздрава Талантбек Сооронбаев заявил, что некоторые члены межведомственной комиссии некомпетентны. Он призвал создать другую комиссию и перепроверить сделанные выводы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181177/
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