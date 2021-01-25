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Общество

Главный пульмонолог призвал перепроверить выводы межведкомиссии по COVID-19

Врачи призывают создать комиссию по проверке работы межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии COVID-19.

По словам главного пульмонолога Минздрава Талантбека Сооронбаева, каждого больного врачи консультировали и держали в курсе.

«Насколько я знаю, все больные, которые умерли при нашем участии в консультациях, умерли от коронавирусной инфекции. Я не знаю, чтобы кого-то вскрыли. Лично я не видел такого случая, чтобы вскрывали. Шел анализ, и он продолжается. Я думаю, вывод о том, что умерших было больше, должна проверить другая комиссия», — сказал он.

Талантбек Сооронбаев добавил, что некоторые члены нынешней межведомственной комиссии некомпентентны. «Надо выяснить, как составлялся список межведомственной комиссии. Кто и как их отбирал, по каким критериям? Я знаю некоторых членов комиссии. Они вообще некомпентенты. Они не могут оценивать целую систему. Мы вынуждены это сказать, пусть проверит новая комиссия», — заключил профессор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181075/
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