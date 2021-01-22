Генпрокуратура сообщила подробности дела экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев с должностными лицами Аламединской районной госадминистрации и Таш-Мойнокского айыл окмоту незаконно трансформировал пастбищные угодья. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что Абдиль Сегизбаев получил в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью 2,2 гектара, расположенный в селе Кой-Таш, где осуществил капитальное строительство. Имущество он якобы переоформил на близких родственников.

На пастбищных землях, зарегистрированных на имя сестры Сегизбаева, без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты и обеспечена подача электричества.

«Абдиль Сегизбаев и его близкие родственники, а также работники Таш-Мойнокского айыл окмоту подделали доверенности от владельцев. Одни на тот момент выехали из Кыргызстана, другие умерли. Для незаконного завладения земельными участками были поданы иски в суд. Впоследствии 92 земельных участка площадью 18,46 гектара незаконно оформлены в частную собственность», — сказали в Генпрокуратуре.

Экс-глава ГКНБ и его родственники по этим участкам не оплатили налоги.

Материалы были зарегистрированы в ЕРПП по статье «Коррупция» УК КР.

Сам Абдиль Сегизбаев заявил, что узнал о возбужденном уголовном деле в отношении него из СМИ.