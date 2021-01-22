Абдиль Сегизбаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев узнал о возбужденном уголовном деле в отношении него из СМИ. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам Абдиля Сегизбаева, о трансформации каких земель указывалось в новости, ему тоже неизвестно.

«Я понимал, что после выборов будут возбуждены уголовные дела. Об этом на своей странице в Facebook писал и журналист Сыргак Абдылдаев. В своем посте он указал, что власти ищут повод для уголовных преследований», — сказал он.

Бывший глава спецслужб отметил, что у него действительно имеются земельные участки в селе Кой-Таш Чуйской области. «У меня есть земельные доли — сад в Кой-Таше. Я приобрел их законным путем во время работы в международных организациях. Однако эти земли не трансформированы», — добавил Абдиль Сегизбаев.