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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ, а не USAID. В Минздраве рассказали, кто закупит холодильники для вакцин

Минздрав прокомментировал ошибку в информации о том, что USAID бесплатно предоставит холодильники и шприцы для вакцинации против коронавируса.

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В ведомстве уточнили, что обеспечение холодильниками, морозильниками, рефрижераторами для хранения вакцин и их транспортировки будет прорабатываться совместно с ЮНИСЕФ. Вакцинацию от COVID-19 в Кыргызстане планируется провести в три этапа.

«Минздрав подготовил план по поэтапной иммунизации населения, расчеты произведены и переданы в Минфин. На первом этапе будут прививаться медики, на втором — группы риска и социально уязвимые слои населения в рамках программы COVAX, на третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций. Сумма требуемых денег на проведение первого и третьего этапов профилактических прививок составляет 226 миллионов 757 тысяч 870 сомов. Будет привито 371 тысяча 953 человека из групп повышенного риска», — сказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что на втором этапе программа СОVАХ предлагает на выбор восемь-девять вакцин добровольцам. Всего прививку получат 1 миллион 200 тысяч кыргызстанцев. КР должна выбрать вакцину, подходящую по эффективности и отвечающую холодовым требованиям. Минздрав сейчас проводит изучение кандидатов и подготовительные мероприятия для приема всей партии выбранной вакцины.

В министерстве объяснили свою ошибку в упоминании USAID сотрудничеством по многим направлениям.

Напомним, вчера министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что USAID купит Кыргызстану холодильники и шприцы, рассчитанные на 1 миллион 200 доз вакцины от коронавируса Pfizer. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сегодня опровергла эту информацию.

Ранее чиновник заявлял, что у государства нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины. Ее нужно хранить при −70 градусов. Один холодильник стоит $4 тысячи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180886/
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