Крушение вертолета. Суд признал летчика виновным

Летчика Эмиля Бекболотова, обвиняемого в крушении вертолета в горах Энильчека, освободили от наказания по амнистии. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Военная прокуратура ранее просила приговорить Эмиля Бекболотова к четырем годам лишения свободы.

«Адвокат подсудимого заявила, что предъявленное ее подзащитному обвинение не нашло подтверждения. Защита полагает, что все имеющиеся в деле доказательства стороной обвинения истолкованы односторонне, без объективной оценки. Она просила оправдать Бекболотова. Первомайский районный суд Бишкека признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Применив амнистию, Бекболотова освободили от наказания», — сообщили редакции.

Напомним, 9 июля 2018 года военный вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение в горах Южного Энильчека. По версии Генштаба, ЧП произошло во время спасательной операции. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый бок. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Однако обвинение предъявили только летчику 3-го класса Эмилю Бекболотову. Командир войсковой части № 23565, где расположена авиабаза СВО, полковник Сапарали Бекмурзаев и полковник Владимир Верещагин уволены.