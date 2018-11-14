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Общество
Сюжет: ЧП в армии (133)

Крушение вертолета. Военная прокуратура предъявила обвинение только пилоту

Военная прокуратура Кыргызстана закончила расследование уголовного дела по факту крушения военного вертолета. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Дело направят в Первомайский районный суд Бишкека. 

«Обвинение предъявили только пилоту 3-го класса Э.Б. По версии следствия, именно он виноват в крушении воздушного судна. При этом летчика-инструктора командира войсковой части 23625 Сапарали Бекмурзаева признали потерпевшим», — прокомментировали источники.

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В Военной прокуратуре информацию подтвердили. По ее данным, следствие завершено в части причин падения вертолета. 

«Уголовное дело по этому эпизоду передали в суд. В части того, кто был на борту и кто дал разрешение на полет, следствие продолжается», — отметили в надзорном органе.

Девятого июля военный вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение в горах Южного Энильчека. По версии Генштаба, ЧП произошло во время спасательной операции. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый бок. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

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