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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал в музучилище. Минкультуры недовольно решением суда и хочет его оспорить

Министерство культуры, информации и туризма считает незаконным восстановление Самары Каримовой в должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Об этом заявили в ведомстве.

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Отмечается, что министерство намерено оспорить решение Первомайского районного суда в Бишкекском горсуде.

«После широких консультаций, в том числе с привлеченными опытными экспертами в области трудового законодательства, Министерство культуры, информации и туризма 15 января обратилось с апелляционной жалобой на решение Первомайского районного суда в рамках трудового спора, возникшего между министерством и Самарой Каримовой», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что судья Первомайского районного суда при вынесении решения допустила ряд нарушений процессуального законодательства.

Уточняется, что от имени министерства в суде участвовал представитель, у которого не было полномочий на ряд процессуальных действий. «По требованию гражданско-процессуального кодекса право представителя на выполнение ряда процессуальных действий должно быть специально оговорено в доверенности. Она выдана бывшим министром, который освобожден от должности 14 октября 2020 года, и назначен новый министр Нуржигит Кадырбеков. Суд должен был истребовать новую доверенность от действующего министра», — пояснили в Минкульте.

Отмечается также, что Самара Каримова обратилась с исковым заявлением о восстановлении в ноябре 2020 года, то есть через два года после увольнения. «Согласно статье 414 Трудового кодекса, работник имеет право обратиться по спорам об увольнении в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в течение двух месяцев со дня ознакомления с приказом об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. То есть истец пропустил срок обращения в суд», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что теперь жалобу рассмотрит Бишкекский городской суд с участием нового представителя министерства.

«В то же время в рамках служебного расследования будут проведены соответствующие мероприятия в отношении причастных лиц», — заключили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180431/
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