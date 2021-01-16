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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кылычбеку Саркарбаеву изменили меру пресечения

Руководителя комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева отпустили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Ошского областного суда.

Уточняется, что такое решение принято сегодня.

Отметим, в конце декабря Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ Оша.

Напомним, по версии следствия, руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов. В ГКНБ считают, что он умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.

Ранее Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года. С видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

В сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180236/
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