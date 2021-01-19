Дастан Бекешев: Некоторые тупо рубили деньги, пока люди умирали от COVID-19

Во время пандемии коронавируса летом 2020 года некоторые просто рубили деньги, пока люди умирали. Об этом заявил депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его словам, вчера в Доме правительства комиссия по распределению грантовых денег заслушала шесть презентаций о том, как Кыргызстан боролся с COVID-19.

«Выявили много нарушений, гумпомощь практически не контролировали, непонятно, куда она исчезла. Разница в официальной статистике по смертности с той, которую посчитала комиссия, большая, в несколько тысяч человек. Смертей гораздо больше, причины смертей многих граждан списывали на прочие болезни. Коронавирус продолжает бушевать, будьте осторожны. Некоторые тупо рубили деньги, пока умирали люди», — поделился с подписчиками нардеп.

Комиссия решила не наказывать простых врачей, ответственность, возможно, понесут главврачи и руководство отдельных учреждений.

Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявляла, что поступавшую гумпомощь во время пандемии действительно воровали определенные лица. В ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.

По делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетелей вызывали экс-премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева и Кубатбека Боронова. В ведомстве говорят и возможной причастности к делу бывшего вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой.