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Общество
Сюжет: COVID-19

Дастан Бекешев: Некоторые тупо рубили деньги, пока люди умирали от COVID-19

Во время пандемии коронавируса летом 2020 года некоторые просто рубили деньги, пока люди умирали. Об этом заявил депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

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Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии

По его словам, вчера в Доме правительства комиссия по распределению грантовых денег заслушала шесть презентаций о том, как Кыргызстан боролся с COVID-19.

«Выявили много нарушений, гумпомощь практически не контролировали, непонятно, куда она исчезла. Разница в официальной статистике по смертности с той, которую посчитала комиссия, большая, в несколько тысяч человек. Смертей гораздо больше, причины смертей многих граждан списывали на прочие болезни. Коронавирус продолжает бушевать, будьте осторожны. Некоторые тупо рубили деньги, пока умирали люди», — поделился с подписчиками нардеп.

Комиссия решила не наказывать простых врачей, ответственность, возможно, понесут главврачи и руководство отдельных учреждений.

Ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявляла, что поступавшую гумпомощь во время пандемии действительно воровали определенные лица. В ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.

По делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетелей вызывали экс-премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева и Кубатбека Боронова. В ведомстве говорят и возможной причастности к делу бывшего вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180374/
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