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Общество

Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса: дал подписку о неразглашении

Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса из здания ГСБЭП.

24.kg
Фото 24.kg. Мухаммедкалый Абылгазиев вышел с допроса

Бывший премьер-министр рассказал журналистам, что проходит свидетелем, но, по какому делу, не уточнил. «Я подписал подписку о неразглашении и не могу сказать, по какому делу меня допрашивали. Сейчас у меня нет работы, пока буду проводить время с семьей, никуда из Кыргызстана не уеду», — сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев также не смог ответить, когда ему снова предстоит приехать в ГСБЭП, ему сообщат позже.

Отметим, что на допросе он находился четыре часа.

Ранее сообщалось, что следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями вызвал его пока в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в КР во время пандемии коронавируса.

Напомним, что по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170183/
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