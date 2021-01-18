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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Борьба с COVID-19 в Кыргызстане. Аида Исмаилова вызвана на допрос в Финпол

Бывшего вице-премьер-министра Аиду Исмаилову будут допрашивать в Финполе. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

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По его словам, на допросы вызовут всех тех чиновников исполнительной власти, которые курировали соцблок и здравоохранение во время пандемии коронавируса. Отмечается, что также рассматривается ответственность бывшего министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой.

«Вопрос пандемии делится на две части — подготовка и борьба. По поставкам гуманитарной помощи идет отдельное досудебное производство, создана большая группа из следователей и оперативных работников. Вопрос на контроле у руководства, сейчас идет аудит. Когда его закончим, будем рассматривать ответственность виновных. Думаю, что итоги будут известны в течение месяца — до середины февраля», — сказал начальник следственного управления ГСБЭП Кубанычбек Рисбаев.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

«Предварительно могу сообщить, что, согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии», — ранее заявила вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180296/
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