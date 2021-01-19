Задержанный активист Мелис Аспеков отказывается давать показания

Задержанный по подозрению в вымогательстве денег у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Мелис Аспеков отказывается давать какие-либо показания. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абышкаева.

По ее словам, информация, распространяемая в СМИ, о том, что Мелис Аспеков свидетельствует против председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева, — фейк.

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«С момента задержания был только один допрос — в качестве подозреваемого. Больше никаких следственных действий не проводилось. Мой подзащитный отказывается от дачи показаний. Считаю, что само задержание необоснованно, поскольку никаких доказательств вины моего подзащитного нет», — сказала Назира Абышкаева.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Мелис Аспеков рассказал следствию о том, что часть денег, полученных вымогательством у руководства ГП «НК «Кыргыз темир жолу», была предназначена для председателя Финпола.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Обоих водворили в СИЗО.