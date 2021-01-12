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Власть

Не получится. Мэрия ответила на требования водителей маршруток повысить тариф

Повысить тариф за проезд в маршрутках Бишкека за короткое время не получится. Об этом на встрече с перевозчиками сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Он отметил, что повышать тариф необходимо поэтапно. «И это моя позиция, которую я буду защищать. Горожане не поддержат, если сразу увеличить намного. Проект должен будет пройти общественное обсуждение, и если его не поддержат, то городской кенеш его просто не сможет принять», — сказал вице-мэр.

Азиз Алымкулов предложил перевозчикам создать группу, которая внесет свои предложения и расчеты в управление городского транспорта столичного муниципалитета. «УГТ уже после изучения, подготовки проекта внесет его в мэрию. Следующий этап — прохождение экспертиз, согласования и анализа регулятивного воздействия. По моему опыту самый короткий срок, за который документ проходил АРВ, — полтора месяца. Потом проект муниципалитет внесет в горкенеш, он в свою очередь вынесет его на общественное обсуждение на один месяц. После чего документ будет рассматриваться всеми комиссиями БГК и только после заключения профильной и согласия других комиссий будет рассматриваться на сессии. Поэтому за один-три дня невозможно исполнить ваши требования. Давайте честно говорить», — заявил он.

Напомним, сегодня водители маршруток потребовали повысить тариф, иначе они готовы приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179718/
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