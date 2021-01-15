Отберем лицензию. Мэрия пригрозила водителям маршруток и призвала не бастовать

Если маршруточники устроят очередную забастовку, то муниципалитет обратится в Министерство транспорта с ходатайством об отзыве лицензий у перевозчиков. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта столичного муниципалитета Улан Бейшенбаев.
Он отметил, что мэрия Бишкека сегодня не готова рассматривать вопрос повышения тарифа за проезд, как того требуют перевозчики. «Но он будет рассмотрен в установленном порядке», — несколько раз повторил Улан Бейшеналиев, не вдаваясь в подробности.
Чиновник добавил, что руководителям фирм-перевозичков даны уведомления: если водители маршруток приостановят работу, то к ним будут применены меры в рамках закона. «Лицензии на осуществление данной деятельности выдает Минтранс, мы будем ходатайствовать об отзыве», — сказал он.
Напомним, в начале недели водители маршруток потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.