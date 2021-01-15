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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Отберем лицензию. Мэрия пригрозила водителям маршруток и призвала не бастовать

Если маршруточники устроят очередную забастовку, то муниципалитет обратится в Министерство транспорта с ходатайством об отзыве лицензий у перевозчиков. Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта столичного муниципалитета Улан Бейшенбаев.

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Он отметил, что мэрия Бишкека сегодня не готова рассматривать вопрос повышения тарифа за проезд, как того требуют перевозчики. «Но он будет рассмотрен в установленном порядке», — несколько раз повторил Улан Бейшеналиев, не вдаваясь в подробности.

Чиновник добавил, что руководителям фирм-перевозичков даны уведомления: если водители маршруток приостановят работу, то к ним будут применены меры в рамках закона. «Лицензии на осуществление данной деятельности выдает Минтранс, мы будем ходатайствовать об отзыве», — сказал он.

Напомним, в начале недели водители маршруток потребовали повысить оплату за проезд до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В мэрии создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифов за проезд в маршрутках. В течение недели водители должны представить управлению городского транспорта расчетные сметы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180107/
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