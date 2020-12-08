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Общество

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев представил коллективу на рабочем совещании новоназначенных сотрудников и руководителей.

По результатам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей Абдес Анарбеков назначен на должность руководителя аппарата мэрии Бишкека, ранее он временно исполнял обязанности. Мырза-Айым Камчибекова заняла позицию заведующей юридическим отделом центрального аппарата муниципалитета.

Асхат Осмонов назначен советником и. о. градоначальника. Начальником МП «Бишкекский санитарный полигон» стал Нурлан Наматов, его заместителем — Тынчтык Медербеков. МП «Бишкекпекарня» возглавил Адилет Курпердиев.

Обязанности начальника управления земельных ресурсов (УЗР) временно возложены на главу юридического отдела этого же подразделения Бакая Турдугулова. Экс-начальник Азамат Сагындык уулу — теперь вице-мэр по земельной политике, строительству и архитектуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175923/
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