За 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей

В первую неделю января активная пользовательская база Telegram превысила 500 миллионов человек в месяц. Об этом на своем канале сообщил один из создателей мессенджера Павел Дуров. По его словам, только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей, включая 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки.

«Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда каждый день регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому. Люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, похоже, думают, что им все сойдет с рук, пока у их приложений есть критическая масса пользователей», — написал Павел Дуров.

Лидер Telegram заявил, что мессенджер является крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. При этом он добавил, что команда сервиса высоко ценит это и точно не подведет пользователей.

Он также процитировал свой старый пост, опубликованный в 2018 году: «Вы — наши пользователи — были и всегда будете нашим единственным приоритетом. В отличие от других популярных приложений у Telegram нет акционеров или рекламодателей, которым можно было бы отчитаться. Мы не заключаем сделок с маркетологами, разработчиками или государственными учреждениями. С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли ни одного байта личных данных наших пользователей третьим лицам. Мы так поступаем, потому что не рассматриваем Telegram как организацию или приложение. Для нас Telegram — это идея; это идея, что каждый на этой планете имеет право быть свободным».