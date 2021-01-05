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Общество

В Бишкекглавархитектуре произошли кадровые перестановки

В Бишкекглавархитектуре произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, на должность заместителя начальника муниципального предприятия назначен Бакай Осмоев. Соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

В мэрии отметили, что Бакай Осмоев окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, степень магистра архитектуры получил в Политехническом университете Милана.

Более 15 лет работал архитектором-проектировщиком в частных строительных и проектных организациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178979/
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